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Хакеры атаковали прямую линию врио губернатора Курской области

Прямая линия с врио курского губернатора Хинштейном подверглась хакерской атаке

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Хакеры атаковали прямую линию с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, поэтому жители региона не могли дозвониться в студию. Об этом сообщила ведущая в прямом эфире, трансляция которого велась на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться», — сказала ведущая.

По ее словам, специалисты уже работают над устранением проблемы. Также она отметила, что Хинштейн ответит на вопросы, которые не попали в эфир из-за хакерской атаки, в письменном виде.

11 декабря Хинштейн заявил, что с первых дней на посту врио губернатора ему поступило много жалоб от жителей региона. По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Он дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил свое решение тем, что регион нуждается в кризисном управлении.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска за ситуацию на дорогах.

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