В больнице рассказали о состоянии Василия Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов все еще находится в реанимации отделения неврологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

По данным медучреждения, врачи оценивают состояние Ливанова как средней тяжести.

1 октября Telegram-канал 112 писал, что Ливанову провели операцию и его жизни ничего не угрожает. По его данным, актер перенес уже третий инфаркт мозга.

3 октября супруга Ливанова Елена подтвердила, что артист действительно находится в больнице, но сообщения о его тяжелом состоянии не совсем правдивы. По ее словам, он просто не хочет поднимать шумиху и выйдет на связь позже.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

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