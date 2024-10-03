Катя Лель ждет суда — она отказывается от иска к Кушанашвили

Адвокат певицы Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила «Газете.Ru», что 14 октября Тушинский суд Москвы рассмотрит отказ певицы от иска к шоумену Отару Кушанашвили. Она обратила внимание, что окончательное решение будет принимать судья.

«14 октября состоится судебное заседание, на котором как раз и будет рассматриваться заявление Екатерины Николаевны об отзыве исковых требований и прекращении производства по делу. Решение о прекращении искового производства в любом случае принимает суд (по заявлению истца в данном случае). Поэтому заседание 14 октября должно состояться», — сказала Галанцева.

В сентябре Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению артистки, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет информацию о ней, наносящую репутационный вред. Известно, что в феврале журналист возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал артистку остановиться.

Позже Кушанашвили извинился перед певицей за свои высказывания. Телеведущий записал видеообращение в день рождения Лель и пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Артистка приняла извинения и заявила, что гордится поступком Кушанашвили.

«За твоими словами искренности и осознанности стоит нечто большее, горжусь тобой! Очищение души — это путь к самому себе», — ответила певица на обращение.

Ранее Кушанашвили удалили злокачественную опухоль в печени и в кишечнике.