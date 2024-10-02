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Pink Floyd продаст Sony Music права на обширный музыкальный каталог

Группа Pink Floyd продаст Sony Music права на музыкальный каталог за $400 млн

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Radu Sigheti/Reuters

Британская рок-группа Pink Floyd продаст компании Sony Music права на обширный музыкальный каталог. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Pink Floyd передаст права за $400 млн. После сделки компания сможет продавать товары и сувениры с названием группы, снимать фильмы и сериалы. В музыкальный каталог вошли песни Pink Floyd, включая такие хиты, как «Wish You Were Here» и «Money».

3 сентября основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс поблагодарил народ России за победу во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что «войну выиграли вы, русские», и отметил, что не считает высадку союзников в Нормандии поворотной для хода войны.

12 сентября Уотерс выразил готовность выступить с концертом в России. По словам артиста, россияне приглашали его выступить в Петербурге и Москве. Музыкант отметил, что в настоящий момент его двухлетний концертный тур под названием This Is Not a Drill завершен, но он был бы не против выступить с концертом в России.

Уотерс отметил техническую сложность организации концертного тура. По его словам, в нем участвуют почти 170 человек персонала и музыкантов, а оборудование перевозится на 30 тягачах с прицепами.

Ранее основатель Pink Floyd рассказал о демонизации России Западом.

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