В Goldman Sachs оценили вероятность завершения конфликта на Украине

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs оценил вероятность завершения завершения конфликта на Украине в 70%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую записку, разосланную банком клиентам.

«Текущая рыночная оценка вероятности мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время», — говорится в записке.

Отмечается, что сейчас вероятность достижения договоренности с момента избрания Дональда Трампа президентом США выросла примерно на 20%.

До этого журнал Responsible Statecraft писал, что раскол между Соединенными Штатами и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине.

Как пишет журнал, разногласия между Америкой и Европой по вопросу сокращения санкций против России с низким воздействием могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине. В частности, отмечается в материале, речь идет о допуске Москвы к банковской системе SWIFT.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказываются смягчать санкции против России после завершения конфликта на Украине.