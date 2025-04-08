Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Goldman Sachs оценили вероятность завершения конфликта на Украине

Goldman Sachs: вероятность завершения конфликта на Украине составляет 70%
close
Brendan McDermid/Reuters

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs оценил вероятность завершения завершения конфликта на Украине в 70%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитическую записку, разосланную банком клиентам.

«Текущая рыночная оценка вероятности мирного соглашения выросла с менее чем 50% до выборов в США до около 70% в настоящее время», — говорится в записке.

Отмечается, что сейчас вероятность достижения договоренности с момента избрания Дональда Трампа президентом США выросла примерно на 20%.

До этого журнал Responsible Statecraft писал, что раскол между Соединенными Штатами и Европой по вопросу о санкциях против России может сорвать мирные переговоры по Украине.

Как пишет журнал, разногласия между Америкой и Европой по вопросу сокращения санкций против России с низким воздействием могут иметь серьезные последствия для мирных переговоров по Украине. В частности, отмечается в материале, речь идет о допуске Москвы к банковской системе SWIFT.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказываются смягчать санкции против России после завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами