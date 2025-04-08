На Украине рассказали о собственном производстве гаубиц

Украина ускоряет производство собственного оружия, теперь она производит гаубиц больше, чем все другие страны Европы. Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью испанской газете Pais.
«Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая», — сказал чиновник.
В марте глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал 3D-визуализацию новейшего морского беспилотника «Катран» производства украинской военной компании Military Armored Company HUB. По его словам, дрон оснащен торпедами, пулеметом Minigun, переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Вместе с тем Федоров заявил, что БПЛА способен преодолеть более 1 тыс. км, может проводить ударные и разведывательные операции.
Ранее Зеленский раскритиковал западных союзников из-за вооружения.