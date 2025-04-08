На Украине рассказали о собственном производстве гаубиц

На Украине заявили, что производят гаубиц больше, чем остальная Европа

Украина ускоряет производство собственного оружия, теперь она производит гаубиц больше, чем все другие страны Европы. Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью испанской газете Pais.

«Мы производим больше гаубиц, чем вся Европа вместе взятая», — сказал чиновник.

В марте глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал 3D-визуализацию новейшего морского беспилотника «Катран» производства украинской военной компании Military Armored Company HUB. По его словам, дрон оснащен торпедами, пулеметом Minigun, переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Вместе с тем Федоров заявил, что БПЛА способен преодолеть более 1 тыс. км, может проводить ударные и разведывательные операции.

Ранее Зеленский раскритиковал западных союзников из-за вооружения.