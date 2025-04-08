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В ЦБ рассказали о контактах по возвращению иностранных компаний в Россию

Набиуллина: ЦБ не получал запросов на возвращение иностранных компаний
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центробанк не получал никаких запросов от компаний из финансовой сферы по поводу возвращения на рынок России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с представителями фракции КПРФ в Госдуме, передает РИА Новости.

«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов», — заявила она.

По словам главы ЦБ, решения по вопросу возвращения зарубежных компаний будут приниматься исходя из национальных интересов страны.

До этого замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что инвестиции со стороны иностранных предпринимателей в российский фондовый рынок перейдут в стадию роста с ослаблением санкций.

Во второй половине марта председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов сообщил, что возвращение в Россию для западных компаний будет непростым. В том числе он связал сложности в тем. что многие «места» на российском рынке уже заняты, имея в виду не только российских производителей, но «и корейцев, и китайцев».

Ранее в Минфине назвали причину для роста иностранных инвестиций в фондовый рынок России.

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