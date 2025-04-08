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Трамп задумал масштабное празднование на 250-ю годовщину армии США

The Hill: администрация США хочет устроить военный парад на 79-летие Трампа
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Evan Vucci/AP

Администрация США готовит масштабный военный парад, который запланирован на 14 июня. Он будет приурочен сразу к двум знаменательным датам — 79-летию президента Дональда Трампа, а также 250-й годовщине американской армии, заявил полковник США Дэйв Батлер изданию The Hill.

Полковник отметил, что у администрации США действительно есть планы провести парад с участием военных. При этом он добавил, что пока окончательного решения не принято и планы находятся в активной разработке. Батлер подчеркнул, что конечная цель — устроить праздник, который объединит американцев и покажет всему миру силу и масштаб Вооруженных сил страны.

«Армия очень рада отпраздновать свою 250-ю годовщину со всем округом. Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией, а также своей нацией», — заявил Батлер.

По данным газеты Washington City Paper, парад растянется почти на 6,4 км от Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, до Белого дома. Уточняется, что американские власти и армейские инженеры приступили к подготовке и планированию этого мероприятия еще в прошлом году.

До этого ресурс Military.com со ссылкой на трех чиновников Минобороны США заявил, что американская армия хочет сократить численность личного состава. Если такое решение будет принято, то уволить могут до 90 тысяч военных.

Отмечается, что обсуждение началось после того, как министр обороны страны Пит Хегсет поручил Пентагону разработать план по сокращению бюджета на 8%. В результате численность Вооруженных сил США может быть сокращена до 360-420 тысяч человек.

Ранее администрация Трампа уволила представителя США в военном комитете НАТО.

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