В Сербии пройдет акция «Бессмертный полк» по случаю 80-летия Победы

В Сербии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет «Бессмертного полка». Об этом рассказал министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович в беседе с ТАСС.

«9 мая жители Сербии пройдут по улицам страны с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны», — сказал он.

Министр отметил, что акция проводится в Сербии уже восемь лет. Это выражение глубокого уважения и памяти, связывающей поколения и народы, почеркнул Попович. Попович добавил, что у двух государств многовековая история.

4 апреля президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что нацизм и русофобию поощряют во многих странах.

По словам российского президента, форум стал доброй традицией, на его площадке встречаются представители общественных, поисковых, волонтерских организаций и координаторы «Бессмертного полка» из разных городов и стран. Путин уточнил, что сотни тысяч людей по всему миру принимают участие в шествии «Бессмертного полка» по зову сердца.

Ранее правнук Сталина отказался идти на парад Победы в Москве.