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На Ямале школьника, напавшего с ножом на одноклассницу и охранника, отправили лечиться

Школьник напал с ножом на одноклассницу в школе на Ямале и попал в психбольницу
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Pixabay

На Ямале школьника, который пытался порезать одноклассницу ножом и пырнул в шею охранника, отправили в психбольницу. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, подросток уже год стоит на учете у психиатра, а нападение, совершенное им накануне, стало уже вторым на его счету. В мае прошлого года школьник ударил одноклассницу, с которой конфликтовал, после чего у него выявили поведенческое расстройство. В январе этого года он проходил стационарное лечение. Теперь дальнейшую судьбу мальчика решат специалисты.

ЧП произошло 7 апреля в новоуренгойской школе №3. По данным Telegram-канала, учащийся 4 «Г» класса, 12-летний Тимофей, поссорился с одноклассницей и попытался ударить ее складным ножом. Свидетелем нападения стал охранник, который вмешался, чтобы отобрать у школьника оружие, но тот ударил его ножом в шею. Охранник попал в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, девочка, на которую напал ученик, травила его, а непосредственно перед нападением не давала ему выйти из класса. СК возбудил уголовное дело о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее российский школьник порезал однокласснику лоб канцелярским ножом во время ссоры.

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