15 млн рублей за концерт Shaman в Ставрополе могут направить на нужды СВО

Представитель певца Shaman Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием «Подъем» подтвердил возврат в бюджет Ставропольского края гонорара за несостоявшийся концерт артиста.

Гастрольный тур артиста, уточнил Коробков-Землянский, продолжается.

«Вчера Shaman с аншлагом выступил в Перми, завтра у него выступление в Екатеринбурге, там уже почти не осталось свободных мест, а потом в Кургане и сразу три концерта подряд в Тюмени. Билеты на эти концерты тоже уже заканчиваются», — сказал представитель певца, отметив, что всего в рамках общероссийского тура «Победа!» у Дронова запланировано свыше 100 выступлений в регионах России.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в беседе с изданием рассказали, что деньги, которые вернул артист, уже поступили в казну региона. Их могут направить на социально-экономические программы или нужды СВО.

«В соответствии с законодательством, теперь это часть дохода краевого бюджета, который в этом году будет использован для решения стоящих перед регионом задач. Так, средства могут быть направлены на финансирование программ социально-экономического развития Ставрополья или на поддержку СВО».

О том, что Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, выплаченных за выступление на День города и края 14 сентября, сообщило издание Baza. Концерт было решено отменить после голосования, которое организовал у себя в социальных сетях губернатор региона.

Ранее концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге.