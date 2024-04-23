Татьяна Васильева рассказала о помощи Ширвиндта в тяжелый период жизни

Актриса Татьяна Васильева призналась в интервью телеведущему Борису Корчевникову, что коллега Александр Ширвиндт сильно помог ей в тяжелый период жизни.

Васильева призналась, что у нее были семейные трудности во время съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная». По словам артистки, в тот период ей не к кому было обратиться. Ширвиндт помог ей «мудрым» советом.

«Я ему рассказывала, какой ужас я пережила сегодня. И он же мог сказать: «Знаешь что, старуха? Разбирайся сама!». А он этого не сделал. Он попытался в этом поучаствовать, и очень удачно и успешно. Я ему очень благодарна за его советы умнейшие», — поделилась актриса.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

16 марта телеведущий Иван Ургант признался, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта. Он рассказал, что во время банкетов актер мог рассмешить некоторых двумя словами.

Ранее Людмила Поргина рассказала, чему Михаил Ширвиндт научил отца.