Гуф пообещал никогда не жениться

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал в Telegram-канале пост, в котором пообещал никогда больше не жениться.

«Я обожаю своих детей и готов на все ради них (ну почти). Но когда у тебя такие непростые бывшие жены, то все становится гораздо «интереснее», — написал музыкант.

Он добавил, что бывшие супруги будто соревнуются между собой, и признался, что постарается больше не связывать себя узами брака.

У Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре 2021 года Гуф женился на блогерше Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой. При этом он сообщил, что будет участвовать в жизни их дочери. Вскоре рэпер и блогерша воссоединились, но ненадолго. В октябре прошлого года Гуф и Королева развелись. Сейчас артист состоит в отношениях с девушкой по имени Разият Салахова.

Ранее Киркоров рассказал, как Галкин увел у него Пугачеву.