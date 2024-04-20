«Тьфу-тьфу»: Немоляева рассказала о состоянии здоровья

Актриса Светлана Немоляева пришла на открытие ММКФ при сильном ветре и рассказала mk.ru о состоянии здоровья.

«Я постаралась, конечно, выглядеть получше. Я утеплилась, ну, что же делать — прогноз погоды читала. Вообще нам не везет с погодой, мы живем в тяжелом климате. Здоровье ничего, тьфу-тьфу, пока я работаю — для меня это сейчас самое главное», — отметила Немоляева.

Артистка похвасталась своим полупальто с меховой оторочкой и добавила, что наряд ей подарили на одном из кинофестивалей. По словам Немоляевой, этот ММКФ стал для нее особенно важным, потому что во внеконкурсную программу попала картина ее внучки Полины Лазаревой «Чайка».

«Я очень за нее переживаю. Ну, она знает, как я за нее болею. Хочу пожелать ей удачи», — резюмировала Немоляева.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Первый фестиваль состоялся в 1935 году, и с 1999 года ММКФ проводится ежегодно. Никита Михалков является президентом кинофестиваля.

Ранее Никита Михалков призвал лишить дохода покинувших Россию режиссеров.