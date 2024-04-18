Создателей песни к фильму «Москва слезам не верит» обвинили в помощи ВСУ

Актриса Яна Поплавская заявила, что знаменитые артисты Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда помогают собирать средства на помощь ВСУ. Об этом Поплавская рассказала в своем Telegram-канале.

«Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей родины можно трактовать однозначно: измена родине», — возмутилась артистка.

К своему посту она приложила ссылку на статью ИА Регнум, в которой сообщается, что барды Никитины уехали в США к своему сыну Александру, давно перебравшемуся за океан. В феврале 2022 года Сергей Никитин в своих соцсетях осудил СВО, а также перед отъездом, отмечается в статье, музыкант сыграл слушателям песню «Февраль» на стихи постановщицы Евгении Беркович, которую задержали по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» в начале мая 2023 года.

Супруги Никитины известны своими хитами, как «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», а также «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы» и другими песнями.

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