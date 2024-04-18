Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создателей песни к фильму «Москва слезам не верит» обвинили в помощи ВСУ

Актриса Яна Поплавская обвинила бардов Никитиных в финансировании ВСУ

close
100%
Global Look Press

Актриса Яна Поплавская заявила, что знаменитые артисты Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда помогают собирать средства на помощь ВСУ. Об этом Поплавская рассказала в своем Telegram-канале.

«Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей родины можно трактовать однозначно: измена родине», — возмутилась артистка.

К своему посту она приложила ссылку на статью ИА Регнум, в которой сообщается, что барды Никитины уехали в США к своему сыну Александру, давно перебравшемуся за океан. В феврале 2022 года Сергей Никитин в своих соцсетях осудил СВО, а также перед отъездом, отмечается в статье, музыкант сыграл слушателям песню «Февраль» на стихи постановщицы Евгении Беркович, которую задержали по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» в начале мая 2023 года.

Супруги Никитины известны своими хитами, как «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», а также «Я спросил у ясеня» из «Иронии судьбы» и другими песнями.

Ранее ЕСПЧ не позволил Киркорову въехать в Литву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами