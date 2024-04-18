ЕСПЧ не позволил Киркорову въехать в Литву

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релизе суда.

В документе говорится, что решение является окончательным.

ЕСПЧ полагает, что «оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя (Киркорова — прим. ред.), не была произвольной или необоснованной». В частности, речь идет о том, что певец открыто поддерживал присоединение Крыма к Российской Федерации и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».

В пресс-релизе также говорится суды сопоставили интересы национальной безопасности Литвы и общественного порядка с действиями артиста и наложенным на него запретом и не посчитали его несоразмерным.

Латвийские власти посчитали Киркорова угрозой нацбезопасности. Они назвали артиста «инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР». Также там посчитали, что регулярные концерты исполнителя в Крыму говорят о его поддержке «агрессивной политики» России.

Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд, который действует до сих пор.

Ранее Киркоров откровенно поговорил с Давой о Бузовой.