Куклачева увезли на скорой с юбилейного концерта

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте в «Вегас холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына дрессировщика кошек.

Сын уточнил, что Куклачева-старшего увезли с концерта на машине «скорой помощи».

«Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул. Сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел», — рассказал очевидец случившегося в беседе с News.ru.

После того как Куклачева госпитализировали, на сцену вышли дети дрессировщика.

На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям.

Накануне Куклачев рассказал об угрозах бандитов в 90-е.

По словам артиста, в определенный момент мэрия Москвы предложила ему выбрать здание кинотеатра, в котором он сможет обустроить свой цирк кошек. Куклачев выбрал небольшое помещение в надежде, что к нему не придут бандиты с угрозами, но это все-таки произошло.

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