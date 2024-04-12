Shaman согласился выступить у Куклачева

Певец Shaman (Ярослав Дронов) не исключил возможности выступить в шоу-программе или театре Юрия Куклачева. Его цитирует РИА Новости.

Дронов посетил благотворительный концерт Куклачева «Самый добрый клоун» в «Вегас сити холл», где артист праздновал 75-летие.

«Почему бы нет? Все обсуждаемо, все может быть. Я с удовольствием», — согласился Дронов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Первого русского постановщика цирковых номеров с дрессированными кошками увезли с его юбилейного концерта на скорой помощи. По словам очевидцев, он почувствовал себя плохо после выступления. СМИ сообщали, что Дронов помогал Куклачеву и поддерживал его до приезда «скорой».

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у Куклачева мог случиться инфаркт.

Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года артист руководит собственным театром дрессированных кошек.

Ранее представителя Нидерландов потребовали отлучить от «Евровидения» из-за Израиля.