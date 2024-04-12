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Федор Бондарчук сыграет главного антагониста в экранизации «Буратино»

Актер Федор Бондарчук сыграет поющего Карабаса-Барабаса в экранизации «Буратино»

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Пресс-служба more.tv

Актер Федор Бондарчук сыграет Карабаса-Барабаса в новой экранизации «Буратино». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова продюсера ленты Михаила Врубеля.

Режиссерское кресло займет Игорь Волошин, а сценарием займется Андрей Золотарев, написавший реплики для «Слова пацана», «Льда» и «Летучего корабля». Бондарчук сыграет главного злодея, Андрей Петров станет котом Базилио, а роль лисы Алисы досталась Виктории Исаковой.

Главную роль исполнит Вита Корниенко «в CGI-костюме», Мальвиной станет Анастасия Талызина, папу Карло сыграет Александр Яценко. К актерскому составу также присоединились звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и юный актер Марк Эйдельштейн — они перевоплотятся в Арлекина и Артемона соответственно.

Съемки проекта, по словам Врубеля, начнутся летом 2024 года и пройдут в «итальянском городке» в России. Релиз запланирован на вторую половину 2025 года.

Ранее стало известно, когда начнутся съемки сиквела «Чебурашки».

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