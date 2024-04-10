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Волочкова оценила репутационные потери Пугачевой после фильма Собчак

Балерина Волочкова заявила, что репутацию Пугачевой запятнать невозможно

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Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с teleprogramma.pro заявила, что фильм Ксении Собчак не запятнает репутацию Аллы Пугачевой.

«Ее [Пугачевой] репутацию никто не сможет запятнать. Этот человек — легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще? Возвращать репутацию, которую запятнать невозможно?» — заявила Волочкова.

Вместе с этим она выразила мнение, что вернуть репутацию нужно не Пугачевой, а Ксении Собчак. При этом артистка усомнилась, что жена Константина Богомолова сможет вернуть себе доброе имя.

О работе над фильмом недавно сообщил активист Виталий Бородин, известный своими доносами на знаменитостей. По словам общественника, журналистка готовит фильм о Пугачевой, чтобы вернуть артистке репутацию. Он также выразил мнение, что Пугачеву могут признать иностранным агентом после фильма Собчак, так как некоторые другие звезды так же получили этот статус после беседы с журналисткой.

Ранее Евгений Князев поддержал слова Кологривого о необходимости актерского образования.

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