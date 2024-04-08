Арзамасова попросила помощи в поиске квартиры

Актриса Елизавета Арзамасова и ее муж Илья Авербух сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планируют купить квартиру.

Арзамасова рассказала, что они с супругом находятся в поиске «приятного, уютного, классного, теплого» места, которое станет для их семьи местом встреч и «точкой притяжения». Они хотели бы приобрести квартиру в новостройке Москвы.

«Поэтому мы кинули клич нашим друзьям, кто что может посоветовать. Что строится в Москве, что радует глаз, кому что приглянулось. Может, кто-то уже успел себе купить ЖК. И ждем отзывов», — отметила актриса.

По словам Авербуха, он и жена ждут, что их «удивят». Он считает, что есть шанс на подобный исход.

Арзамасова и Авербух поженились в декабре 2020 года. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких. В августе 2021 года актриса родила ребенка. Мальчика назвали Львом.

В ноябре 2023 года Авербух признался, что у него прекрасные отношения с тещей Юлией Арзамасовой. Он назвал Арзамасову-старшую своим другом и товарищем. Хореограф отметил, что очень уважает мать его жены.

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