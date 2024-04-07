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Бородина о домашнем насилии: «Казалось это нормальным»

Блогерша Ксения Бородина призналась, что пережила домашнее насилие в семье

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина призналась, что знает о домашнем насилии не только по рассказам знакомых, но и пережила подобное на своем опыте. Ее цитирует издание «Страсти.ру».

«И в моей семье, к сожалению, это было. Нам казалось это нормальным. И, когда мы перенесли это в свои отношения, для нас это было привычно», — рассказала Бородина.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» подчеркнула, что подобного рода отношений не должно быть между людьми и призвала своих фанатов уходить от абьюзивных партнеров.

В 2023 году Бородина рассказывала о том, что проходила терапию после абьюзивных отношений. По мнению телеведущей, самое главное — вовремя определить абьюз и выйти из нездоровых отношений.

Бородина и предприниматель Курбан Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году телеведущая и бизнесмен развелись. В июне Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он «умолял» телеведущую принимать антидепрессанты.

Ранее сообщалось, что МакSим расстроилась из-за подарка с бриллиантами от поклонника.

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