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Киркоров рассказал, что объединяет его бывших

Певец Филипп Киркоров признался, что имена всех его бывших начались на букву «А»

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ЧБД/VK

Певец Филипп Киркоров рассказал на шоу «Звезды», что объединяет всех его бывших возлюбленных. Выпуск юмористического проекта опубликован во «ВКонтакте».

«Все мои бывшие женщины начинались на букву «А», — признался исполнитель.

При этом официально об отношениях Киркорова не было известно со времен брака артиста с Аллой Пугачевой. Они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в 1994 году. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. Затем избранницами Киркорова называли диджея Катю Гусеву и певицу Анастасию Стоцкую.

До этого сообщалось, что Киркоров довел до слез Тимати и украл песню Жукова. Он выступил в «Звездах» с обращением к жюри, а затем неожиданно обратился к лидеру коллектива «Руки Вверх» Сергею Жукову, перепев композицию группы «Алешка».

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять», — напел исполнитель.

Киркоров пригрозил звезде, что он может потерять свой шлягер. Артист предложил Жукову проголосовать за него на шоу, иначе тот «помешает» его карьере.

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