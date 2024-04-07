Киркоров рассказал, что объединяет его бывших

Певец Филипп Киркоров рассказал на шоу «Звезды», что объединяет всех его бывших возлюбленных. Выпуск юмористического проекта опубликован во «ВКонтакте».

«Все мои бывшие женщины начинались на букву «А», — признался исполнитель.

При этом официально об отношениях Киркорова не было известно со времен брака артиста с Аллой Пугачевой. Они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге в 1994 году. Их брак регистрировал Анатолий Собчак. В том же году они обвенчались в Иерусалиме. В 2005-м звезды официально развелись. Затем избранницами Киркорова называли диджея Катю Гусеву и певицу Анастасию Стоцкую.

До этого сообщалось, что Киркоров довел до слез Тимати и украл песню Жукова. Он выступил в «Звездах» с обращением к жюри, а затем неожиданно обратился к лидеру коллектива «Руки Вверх» Сергею Жукову, перепев композицию группы «Алешка».

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь Алешку он не хочет потерять», — напел исполнитель.

Киркоров пригрозил звезде, что он может потерять свой шлягер. Артист предложил Жукову проголосовать за него на шоу, иначе тот «помешает» его карьере.

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