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Ирина Салтыкова объяснила, почему ее дочь не пойдет на «Новую Фабрику звезд»

Певица Салтыкова: дочь не пойдет на «Фабрику звезд» из-за необъективности

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Шоу «Суперстар!»/НТВ

Певица Ирина Салтыкова заявила в шоу «Посиделки на Дорожном радио», что ее дочь Алиса не пойдет на проект «Новая Фабрика звезд».

Салтыкова объяснила, что дочь не будет участвовать в шоу из-за необъективности.

«Вокалист может быть крутым, а так называемое «жюри» скажет, что это не их формат и не возьмет в команду. Это же будет необъективно. Зачем ходить на такие шоу? За мнением людей, которые не эксперты? Это шоу», — поделилась артистка.

Салтыкова уточнила, что не осуждает людей, участвующих в подобных проектах.

3 марта стартовала «Новая Фабрика звезд». В первую пятерку участников проекта попали сын Тины Канделаки Лео, участница проекта «Искра» Яндекс Музыки Дарья Кочнева, сын шансонье Михаила Круга Александр, джазовая певица Мария Гордеева и алтайский самородок Никита Уфимцев.

3 апреля стало известно, что юморист Гарик Мартиросян покинул кресло судьи «Новой Фабрики звезд». Комика на время отстранили от обязанностей судьи, чтобы исключить предвзятость в шоу. В проекте участвует его племянница Нонна Еганян.

Ранее Тимур Родригез упал со сцены «Новой Фабрики звезд».

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