Милохин станцевал русский народный танец под «Да, я русский»

Блогер Даня Милохин опубликовал ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором танцует под песню с фразой: «Да, я русский, со мной бог».

«Контент не несет оскорбительный подтекст», — подписал тиктокер.

В ролике звезда исполняет танец, который похож на русский народный: он пляшет вприсядку и проч. Во время слов в композиции «Америка параша» блогер показывает неприличный жест в камеру. Песню, под которую станцевал Милохин, исполнили артисты Наверное поэт, Якоръ, Even Cute и Ernest Merkel.

Большинство подписчиков Милохина посмеялись над роликом. Одна из фанаток написала: «Когда очень хочется, чтобы впустили в Россию». Под ее комментарием поставили лайк свыше 3.8 тыс. человек.

В феврале сообщалось, что Милохин вышел на дебютный бой в Дубае под гимн России. Тиктокер несколько раз поднял вверх российский триколор — при выходе и уже на ринге.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее певец Виктор Салтыков заявил, что поддерживает высказывания Шевчука и Пугачевой.