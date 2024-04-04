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Роза Сябитова раскрыла подробности интимной жизни

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что мужчина стал для нее предметом роскоши

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Из личного архива

Телеведущая Роза Сябитова рассказала в шоу «Алена, блин!», что стала реже заниматься сексом за последние два года.

Сябитова призналась, что стала забывать о своей интимной жизни после рождения внучки. Она уточнила, что относится к той категории женщин, которые привыкли быть одни.

«Для меня мужчина становится предметом роскоши», — призналась сваха.

Сябитова отметила, что не может давать советы, как сохранить либидо, так как не является врачом. Телеведущая уточнила, что лично у нее в 62 года нет никаких проблем с влечением. Артистка предположила, что ее либидо могло немного уменьшиться после удаления матки. Свахе сделали операцию из-за доброкачественной опухоли.

Сябитова уточнила, что в ее возрасте заботят больше не вопрос отсутствия секса, а проблемы со здоровьем.

«Меня беспокоит то, что у меня иммунитет падает в силу возраста. Плюс мне аккуратно надо худеть. Пожилым нельзя худеть. <…> В силу того, что метаболизма практически нет, надо быть аккуратным к похудению, а мне хочется», — поделилась телеведущая.

Ранее Роза Сябитова заявила, что не смотрит российские сериалы.

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