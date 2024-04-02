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Суд продлил арест певца Шарлота

Певца Шарлота оставили в СИЗО до 23 апреля

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Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кировский районный суд Самары продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Шарлот будет находиться под стражей в СИЗО до 23 апреля включительно.

1 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлот покинул самарское СИЗО. Артиста отправили в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы по одному из уголовных дел.

У Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого он мог вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится, певца могут отправить на принудительное лечение.

В 2023 году, находясь за границей, Шарлот выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

На данный момент в отношении Шарлота возбуждены четыре уголовных дела: его обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов. 23 января 2024 года обвинение запросило продление ареста певцу на два месяца.

Ранее омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО.

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