«Одна женушка чего стоит»: Прохор Шаляпин поздравил Петросяна с новым ребенком

Певец Прохор Шаляпин в рамках шоу «Ты не поверишь» в юмористической манере поздравил Евгения Петросяна с рождением ребенка.

«Я поздравляю Евгения Вагановича с отцовством, несмотря на то, что ему две сотни лет. Там одна женушка чего стоит. Я думаю, он протянет еще долго», — посмеялся Шаляпин.

Новость о рождении у 78-летнего Петросяна ребенка прокомментировала и его коллега по эстраде Клара Новикова. По мнению артистки, комик может себе позволить ребенка на старости лет, так как он является достаточно обеспеченным человеком. Она поздравила коллегу с пополнением и пожелала ему долгих лет и здоровья.

13 марта 2024 года супруга комика Татьяна Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь юмориста родилась в прошлом году.

Брухунова стала пятой супругой шоумена, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Ранее Гоген Солнцев раскрыл, как его бывшая Терешкович отреагировала на рождение ребенка.