Орбакайте покинула США после скандала

Певица Кристина Орбакайте отправилась во Францию после информации о том, что на ее концерте в США произошел скандал. Видео из Парижа исполнительница опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка засняла, как парижане танцуют на площади и сопроводила ролик своим комментарием: «Париж, как всегда, веселится».

1 апреля сообщалось, что американцы возмутились высокими ценами на концерт Орбакайте в Нью-Йорке. Певица решила провести первый концерт в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Стоимость билетов можно было узнать лишь по телефону, но данные уже появились в интернете. Сообщается, что билеты стоили $350-450.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление.

До этого стало известно, что Орбакайте выступит в Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Майами, Филадельфии и Бостоне с 20 по 28 сентября, а в 19 и 18-х числах того же месяца артистка посетит Ванкувер и Торонто.

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