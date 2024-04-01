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Волочкова объяснила, почему не пошла на «голую» вечеринку Ивлеевой

Балерина Волочкова предчувствовала скандал вокруг вечеринки Ивлеевой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не пошла на скандальную «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом она рассказала на шоу «Алена, блин».

По словам Волочковой, Ивлеева приглашала ее присоединиться к вечеринке, однако уже тогда балерина предчувствовала скандала.

«Я понимала, что будет какой-то вертеп, и мне это не нужно», — объяснила она.

Волочкова также рассказала, что полтора Ивлеева гостила у нее дома со съемочной группой, а после говорила о хозяйке нелицеприятные вещи публично.

«Я понимала, что будет какая-то пошлость, и видела, что она немножко скатывается. И может, мне этого и не простили, потому и было слито домашнее видео», — предположила Волочкова.

Анастасия Волочкова имеет в виду домашнее видео, в котором она танцует откровенные танцы с актером Никитой Джигурдой и которое появилось в сети в январе 2024 года.

Вечеринка с дресс-кодом «almost naked» («почти обнаженные») прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года и вызвала дискуссии в СМИ и социальных сетях. После вечеринки многим участвовавшим в ней звездам пришлось столкнуться с негласным бойкотом и принести извинения.

Накануне клуб «Мутабор» не стал возобновлять работу, несмотря на истечение запрета суда.

Ранее Денис Мацуев рассказал о преображении Китая за последние 25 лет.

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