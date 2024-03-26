Супруг Анны Нетребко о теракте: «Не хватает слов, чтобы выразить всю боль»

Супруг Анны Нетребко, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов поддержал россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Он опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ужасающая трагедия в «Крокус Сити Холл». Не хватает слов, чтобы выразить всю боль и беспомощность от происходящего…» — заявил артист.

Он также выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял близких в результате трагедии. Кроме того, Эйвазов выразил уверенность, что его друг Эмин Агаларов, певец и сын владельца «Крокуса», восстановит зал и «там вновь зазвучит музыка и гром аплодисментов».

Свое выступление, запланированное на 26 марта в Москве, Эйвазов отменил. Он объяснил решение тем, что «не может найти в себе силы развлекать слушателей, как ни в чем не бывало». Артист планирует возобновить концертную деятельность через 40 дней после трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее продюсер Шпигальских заявила, что артисты боятся выступать после теракта.