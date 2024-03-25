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«Все самое лучшее»: концертный директор назвала условия приезда Орбакайте в Россию

Концертный директор Оркина заявила, что Орбакайте требует только лучшие отели

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Алексей Майшев/РИА Новости

Концертный директор Ольга Оркина в разговоре с порталом «Страсти» заявила, что Кристина Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России.

«Райдер звезды особо не отличается от других звезд, которые выступают в России. Все самое лучшее, богатое и красивое — для нее. Однако Кристине нужно приехать в Россию на выступление: логистика и обеспечение комфортного перелета тоже ложится на плечи заказчика. В райдер певицы входит перелет бизнес-классом из Нью-Йорка через VIP-залы», — отметила Оркина.

По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление. При этом звезда настаивает на полной конфиденциальности, съемка допускается только для личного архива.

Певица также требует лучший номер в отеле для себя и номера для своей команды, которой также нужно выплачивать по 2-3 тысячи рублей суточных. По словам Оркиной, Орбакайте также настаивает на автомобилях премиум-класса не старше трех лет, при этом российские модели «категорически не подходят».

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