В московском Депкульте ответили на слухи о запрете траурных аватарок

В московском Депкульте ответили на слухи о запрете на публикацию траурных аватарок в Telegram-каналах учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник в Департаменте культуры.

«Это решение принимает каждое учреждение самостоятельно. Вмешиваться в это мы не планировали и не планируем», — уточнил источник.

Подобная информация, сказали в Депкульте, вызывает только недоумение, особенно с учетом акции московских театров, которые выступили с инициативой об отмене спектаклей в выходные в знак поддержки всем, кто пострадал в трагедии в «Крокусе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Кремлевский дворец отменил мероприятия 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе».