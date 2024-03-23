Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском Депкульте ответили на слухи о запрете траурных аватарок

Депкульт Москвы не запретит траурные аватарки в каналах учреждений культуры

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

В московском Депкульте ответили на слухи о запрете на публикацию траурных аватарок в Telegram-каналах учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник в Департаменте культуры.

«Это решение принимает каждое учреждение самостоятельно. Вмешиваться в это мы не планировали и не планируем», — уточнил источник.

Подобная информация, сказали в Депкульте, вызывает только недоумение, особенно с учетом акции московских театров, которые выступили с инициативой об отмене спектаклей в выходные в знак поддержки всем, кто пострадал в трагедии в «Крокусе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Кремлевский дворец отменил мероприятия 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами