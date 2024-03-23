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Открытие фестиваля «Дух огня» отменили после теракта в «Крокусе»

В Югре усилят меры безопасности во время кинофестиваля «Дух огня»

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ugra.world

Торжественное открытие и мероприятия культурной программы международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске отменены после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Губернатор региона Наталья Комарова, рассказали в пресс-службе, провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа и глав муниципальных образований, по результатам которых были приняты несколько важных решений.

«Отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе отменены все развлекательные мероприятия, усилены меры антитеррористической защиты объектов, система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, студенты высших и средне-специальных учебных заведений на наступающей неделе будут учиться дистанционно.

«Дух огня» проводится по инициативе режиссера Сергея Соловьева с 2003 года. Темой кинофестиваля в 2024 году стал «Особый язык национальной кинематографии». Всего на фестивальные конкурсы в этом году поступило 247 заявок из 24 стран мира, из них 42 полнометражных фильма.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Кремлевский дворец отменил мероприятия 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе».

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