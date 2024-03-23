В «Пикнике» не знают о судьбе пропавшего при теракте в «Крокусе» участника группы

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявил, что информации о пропавшем участнике коллектива все еще нет. Об этом сообщают «Известия».

До этого Чернышевский заявлял, что не может выйти на связь с одним из членов команды «Пикника».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».