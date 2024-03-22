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Отменен концерт исполняющей каверы Арбениной и Земфиры* группы

В Новороссийске после жалобы активистов отменили концерт группы «Цветной бульвар»

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Кавер-группа Цветной бульвар/VK

В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Дианы Арбениной и Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на мэрию города.

Жалобу на концерт коллектива, предшествовавшую отмене, составили местные активист — представители Ассоциации волонтеров СВО и организация «Рубеж». Они попросили власти города «обратить внимание на организаторов данного мероприятия».

Авторы жалобы сочли некорректным исполнение песен, авторы которых «в открытую осуждают СВО и поддерживают ВСУ». Владелец заведения согласился отменить мероприятие после беседы с сотрудниками управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска.

Об отменах собственных концертов Диана Арбенина до этого высказывалась на концерте «Ночных снайперов» в Хабаровске 24 февраля. По словам Арбениной, отмена концертов произошла из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки».

Ранее стало известно, что Эмир Кустурица осенью начнет подготовку к съемкам фильма «Преступления без наказания».

*  признана в РФ иностранным агентом
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