Shaman заявил, что его музыку не надо навязывать

Певец Shaman (Ярослав Дронов. — «Газета.Ru») прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы в школах начали изучать его патриотические композиции, посчитав идею хорошей. Его слова передают «Известия».

«Опять же, тут важно не навязывать. Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце», — отметил исполнитель.

По словам Дронова, он не видит ничего плохого в том, что ученики захотят слушать и петь его песни на уроках музыки, «если так душа подскажет».

19 марта депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman, группы «Любэ» и других артистов-современников. По мнению депутата, государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.

Позднее Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках. Он отметил, что на его концерты приходит «очень много» детей, которые знают практически весь его репертуар.

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