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Shaman заявил, что его музыку не надо навязывать

Певец Shaman надеется, что школьники будут петь его песни по воле души

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Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов. — «Газета.Ru») прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы в школах начали изучать его патриотические композиции, посчитав идею хорошей. Его слова передают «Известия».

«Опять же, тут важно не навязывать. Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце», — отметил исполнитель.

По словам Дронова, он не видит ничего плохого в том, что ученики захотят слушать и петь его песни на уроках музыки, «если так душа подскажет».

19 марта депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что Министерство просвещения России поддерживает идею о включении в школьную программу уроков музыки изучения песен певцов Олега Газманова, Shaman, группы «Любэ» и других артистов-современников. По мнению депутата, государству предстоит создать список патриотических исполнителей совместно с экспертами и родительскими организациями.

Позднее Газманов назвал «настоящим признанием» изучение его песен на уроках. Он отметил, что на его концерты приходит «очень много» детей, которые знают практически весь его репертуар.

Ранее фанатам Орейро не разрешили сфотографироваться со звездой в Карелии.

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