Герой неснятого фильма Кологривого: дурища, зазвездился парень

Геолог Николай Похиленко в беседе с «Газетой.Ru» назвал актера Никиту Кологривого, который хотел снять про него фильм, «дурищей», который «зазвездился». Так он прокомментировал дебош, устроенный артистом в одном из баров Новосибирска. При этом ученый подчеркнул, что идея Кологривого снять фильм о геологии – хорошая, поскольку это позволит привлечь в профессию молодежь.

«Ему кто-то чего-то обо мне рассказал. У него идея снять художественный приключенческий фильм. Он слышал, что я открывал алмазные месторождения в Якутии, я причастен к открытию месторождения алмазов был в Архангельске, в Канаде. Он предложил снять фильм обо мне. Я сказал, что обо мне не надо. У меня мысль такая, что наша отрасль геологическая сейчас не сильно востребованная. И чтобы привлечь молодежь, надо было бы снять такой фильм, который сделал бы нашу профессию интересной для нее. Если что-то, говорил Никите, надо: сделать какие-то материалы, что-то рассказать — ради Бога, только у меня не так густо времени для этого. Я это ему все объяснил, предложил скинуть фотографии, чтобы он оцифровал, использовал. Я не знаю ничего насчет этого дебоша. Ему 30 еще нет, ну, дурища, зазвездил немножко парень», — сказал он.

По словам Похиленко, во время их встреч актер вел себя адекватно и «интересно разговаривал». Ученый подчеркнул, что будь он отцом артиста, высек бы его за дебош.

«Мысль-то неплохая была — как-то привлечь внимание к профессии. Я сам всю жизнь в геологии. А сейчас смотрю — там никто не работает. Для этого нужна молодая талантливая молодежь. Чтобы она пошла, надо озвучивать, показывать, что в профессии интересно, что молодым людям там есть, где себя проявить. Идея хорошая, но то, что он дурит – я же не его отец. Был бы отцом – я бы высек его. Но я не его отец. Я с ним два раза всего встречался. Мы сидели с ним, разговаривали. Молодой, глаза горят, шустрый такой. Он вполне адекватно себя вел, интересно разговаривал, видно, что очень увлеченный своими делами человек. Не я его воспитывал. Наверное, зазвездился, потерял над собой контроль. Но это вопрос времени», — добавил он.

20 марта стало известно, что новосибирская полиция проводит проверку действий актера Никиты Кологривого в одном из баров города. По данным издания «Абзац», на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление сотрудники заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме.

Позднее в отношении актера составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. В МВД по Новосибирской области уточнили, что до решения суда Кологривый будет находиться в спецприемнике.

До этого Кологривый на пресс-конференции кинофестиваля «Семейные традиции» объявил, что хочет снять фильм про геолога Николая Похиленко. Как писал aif.ru, фильм про ученых будут снимать в Новосибирске – вскоре в Академпарке должна появиться кинокомпания, которая займется производством ленты, а работа над сценарием уже начата.

Ранее педагог Кологривого назвал устроившего пьяный дебош актера большим ребенком.