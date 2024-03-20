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Барецкий готов взять Кологривого дворецким в особняк Пугачевой

Шоумен Барецкий предложил актеру Кологривому работу дворецкого

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий продолжает утверждать, что практически выкупил особняк певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь. Его цитирует NEWS.ru.

«Есть проблемы только из-за Галкина так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы», — сказал он.

Барецкий добавил, что Галкин не может приехать в Россию для оформления документов. Кроме того, он предложил работу регулярно попадающему в скандалы актеру Никите Кологривому.

«Кологривого я бы взял дворецким», — сказал он.

Также, по словам шоумена, он уже успел поругаться с соседями Пугачевой, которые ставят на его участок свою технику, и предложил соседу подраться, на что тот якобы ретировался.

Барецкий в апреле 2023 года сообщил журналистам, что купил замок в деревне Грязь за 450 миллионов рублей и намерен сделать из него морг. После этого продюсер Сергей Дворцов опроверг его слова, заявив, что замок приобрел другой бизнесмен. Соседи знаменитостей утверждали, что ничего не знают о покупателе замка.

Летом 2023 года Барецкий выразил готовность оплатить долги Галкина, чтобы с замка сняли арест.

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