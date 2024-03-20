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Лидер «Ночных снайперов» ходила к онкологу после неудачных анализов

МК: певицу Диану Арбенину заметили у онколога из-за проблем со здоровьем

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рок-исполнительница, лидер коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина посещала онколога из-за неудачных анализов. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, изначально 49-летняя певица пришла к врачу ради профилактики и сделала обследование своего организма. Результаты анализов показали, что некоторые показатели завышены из-за возраста артистки, однако врачей забеспокоил большой уровень белка в крови Арбениной. Медики заявили, что повышение свидетельствует о риске развития сердечного приступа или инсульта у артистки, которая в 2019 году уже переживала подобное. Ей посоветовали тщательнее следить за здоровьем.

В конце февраля стало известно, что после отмены двух концертов Арбенина выступит в Подмосковье. Мероприятие прошло 6 марта. До этого во Владивостоке и Южно-Сахалинске отменили концерты рок-исполнительницы. Депутат регионального парламента Александр Шарифулин заявлял, что певица якобы занимает антироссийскую позицию, не поддерживает присоединение Крыма к России и не хочет выступать в Донбассе.

Об отменах концертов Арбенина высказалась на концерте «Ночных снайперов» в Хабаровске 24 февраля. По словам Арбениной, отмена концертов произошла из-за того, что «12 каких-то кривоногих упырей написали какие-то бумажки».

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