Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муж экс-солистки «Тату» пошутил, что сделал операцию у Хайдарова: «Огребу»

Муж певицы Катиной Спиридонов порассуждал, надо ли докрещивать после пластики

close
100%
spiridonov_fm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов опубликовал первое видео после операции и пошутил про хирурга Тимура Хайдарова

«Всем привет! Меня только что привезли в палату. Так и хочется пошутить: «Я у Хайдарова». Ха-ха. Но нет, мне удаляли полипы и кисту», — заявил мужчина.

Спиридонов отметил, что его чувство юмора родилось на пять минут раньше него. Он признался, что после операции ему хочется покурить кальян и затем начал рассуждать, нужно ли «докрещивать» новый нос в случае пластической операции.

«Получается, что мне надо еще крестного и крестную искать? Короче, столько дел», — пошутил бизнесмен.

Спиридонов предположил, что наверняка большинство из того, что он сказал после пробуждения после операции «выдернут из контекста» и мужчина «огребет».

Артистка Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности звезды, позже певица призналась, что они ждут рождения сына, для которого уже придумали имя. И 11 июля 2023 года она родила Демьяна. В июле 2023 года стало известно, что бизнесмен написал завещание на артистку еще до того, как они сыграли свадьбу.

Ранее Кудрявцева вернулась в студию после перелома ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами