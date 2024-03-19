Муж экс-солистки «Тату» пошутил, что сделал операцию у Хайдарова: «Огребу»

Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной, бизнесмен Дмитрий Спиридонов опубликовал первое видео после операции и пошутил про хирурга Тимура Хайдарова

«Всем привет! Меня только что привезли в палату. Так и хочется пошутить: «Я у Хайдарова». Ха-ха. Но нет, мне удаляли полипы и кисту», — заявил мужчина.

Спиридонов отметил, что его чувство юмора родилось на пять минут раньше него. Он признался, что после операции ему хочется покурить кальян и затем начал рассуждать, нужно ли «докрещивать» новый нос в случае пластической операции.

«Получается, что мне надо еще крестного и крестную искать? Короче, столько дел», — пошутил бизнесмен.

Спиридонов предположил, что наверняка большинство из того, что он сказал после пробуждения после операции «выдернут из контекста» и мужчина «огребет».

Артистка Лена Катина вышла замуж за Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности звезды, позже певица призналась, что они ждут рождения сына, для которого уже придумали имя. И 11 июля 2023 года она родила Демьяна. В июле 2023 года стало известно, что бизнесмен написал завещание на артистку еще до того, как они сыграли свадьбу.

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