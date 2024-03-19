Кудрявцева вернулась в студию после перелома ноги

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как она впервые вернулась в студию после операции на ноге.

«Месяц на больничном. Пора выходить на работу», — подписала звезда.

В ролике ведущая небыстро, но аккуратно передвигается на костылях. Она встречается с сотрудниками, улыбается и выглядит радостно — даже машет костылем оператору.

В комментариях поклонники телеведущей порадовались за нее, но некоторые посчитали, что Кудрявцева поторопилась с возвращением на работу.

«Люди в теме советовали вам поберечь ногу как минимум полгода. Но нет, вы уже скачете. Зря не слушаетесь. Если нарушите архитектуру других суставов будет беда»; «Лера, поберегитесь, я с такой травмой шесть месяцев лежала, а результат — могу ходить и танцевать», — написали фанаты под постом.

В феврале Кудрявцева рассказала, что получила серьезную травму колена. Как оказалась, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль.

Ранее сообщалось, что Лерчек разводится с Артемом Чекалиным.