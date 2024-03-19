Леонид Ярмольник рассказал, почему считает себя внебрачным сыном Александра Ширвиндта

Актер Леонид Ярмольник в разговоре с kp.ru признался, что считает Александра Ширвиндта одним из своих самых уважаемых учителей.

«Он был одним из моих самых любимых и дорогих педагогов. И он был последним из моих учителей, кто ушел. Это так ему не свойственно! Всем, кто учился у него, кто его любил как артиста, казалось, что он вечный. В любом возрасте он был жизнерадостнее всех, умнее всех, юморнее всех», — вспомнил Ярмольник.

По словам артиста, даже в своем возрасте Ширвиндт в любом случае обычно лучше всех формулировал свои мысли насчет профессии и искусства в целом. Ярмольник похвастался, что Ширвиндт всегда называл его в числе первых своих любимых учеников. Артист очень гордится этим, он даже в шутку назвал себя внебрачным сыном ушедшего мэтра.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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