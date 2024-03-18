Тимур Родригез рассказал об уловке Алексея Чумакова на одном из вокальных телешоу

Шоумен и член жюри шоу «Маска» Тимур Родригез вспомнил, как певец Алексей Чумаков спел песню на иностранном языке, не выучив слова.

Судьи обсуждали выступление участника в костюме Щенка, который исполнил трек на итальянском языке. Телеведущая Регина Тодоренко в шутку предположила, что конкурсант мог не учить текст, а просто выразительно спеть придуманные им самим слова. Родригез отметил, что подобным образом в свое время поступил Чумаков.

«Жалко, вы мне это не рассказали раньше, я всю неделю это учил, елки-палки», — сказал Щенок.

В последнем выпуске члены жюри шоу «Маска» раскрыли певицу Mia Boyka, которая выступала на телепроекте в костюме Арлекина.

В рамках проекта номинантами на вылет оказались Щенок, Кот и Арлекин. До выступления Boyka пожаловалась на боль в животе и раскрыла свой пол членам жюри. Приглашенным гостем был Сергей Лазарев, с которым артистка ранее выступала дуэтом, он уверенно назвал имя звезды после ее выступления.

Ранее Лолита ответила Собчак на призыв проголосовать.