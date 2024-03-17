Рудковская и Плющенко планируют снова стать родителями

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко рассказали, что планируют стать родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Рудковская и Плющенко признались, что планируют завести ребенка. Они хотят девочку. Супруги пока не придумали имя будущему малышу.

Плющенко и Рудковская в браке с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.

В декабре 2023 года Рудковская рассказала, что члены семьи называют ее десятилетнего сына Александра Краб Крабычем. Прозвище появилось из-за того, что мальчик играет роль краба Себастьяна в шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Некоторые упрекают Рудковскую в излишней строгости при воспитании сына. Мальчик ежедневно занимается спортом и продвигается как медийная личность. Люди обвиняют продюсера в том, что она отняла у Александра детство. Сама Рудковская так не считает. По ее словам, сына никто не заставляет заниматься фигурным катанием. Мальчику самому нравится это.

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