«Не надо терпеть»: Кристина Асмус об абьюзивных отношениях

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посоветовала девушкам не терпеть агрессию от своих возлюбленных.

«Я в сомнениях бросала важнейших мужчин в своей жизни, но каждый раз с такой силой вспархивала. И счастлива! Не надо терпеть. Надо уходить, если плохо. Особенно если поднял руку и пытается повесить на вас чувство вины. Не давайте изводить себя. Вы не виноваты в его агрессии и не должны с этим разбираться. Вы достойны того, кто будет принимать вас полностью», — подчеркнула Асмус.

По мнению звезды «Интернов», многих современных девушек учили заботиться не о себе, а о других. Асмус напомнила, что каждое женское тело прекрасно само по себе. Она убеждена, что девушкам не стоит опираться на чужое мнение в этом вопросе, так как бессмысленно пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям. Асмус призвала женщин больше баловать себя и расслабляться.

«Позволяйте себе отдыхать и не изводите себя угрызениями совести», — подчеркнула актриса.

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