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Шкаф Ивлеевой продадут ради нужд СВО

Судившийся с Ивлеевой бизнесмен Ларичкин продаст шкаф блогерши и уйдет на СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шкаф, из-за которого блогерша Анастасия Ивлеева судится с руководителем мебельной компании из Петербурга Дмитрием Ларичкиным, продадут ради нужд СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказал изданию Ларичкин, гардероб, изготовленный по заказу Ивлеевой, будет собран на следующей неделе и выставлен на аукцион.

«Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО», — признался предприниматель

Анастасия Ивлеева подала в суд на мебельную компанию, заявив, что ее обманули на миллион рублей — она выплатила аванс и не дождалась изготовления гардероба. Подрядчики объяснили затянувшийся срок изготовления небольшой задержкой.

Ивлеева подала в суд и отсудила 6 тысяч рублей, после чего подала апелляцию, требуя увеличить сумму компенсации.

Ранее Маковецкий неожиданно отреагировал на пропажу у себя 195 тысяч рублей.

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