Татьяна Васильева о болезни актера Добронравова: «Такое случилось в первый раз»

Народный артист России Федор Добронравов впервые столкнулся с длительным заболеванием, вынудившем его отменить все спектакли на год вперед. Его коллега, актриса Татьяна Василева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о тревоге за него и выразила надежду на скорое выздоровление.

«Я не могу ничего сказать, он приболел… Но думаю, что в скором времени все пойдет, как прежде, все будет нормально. Люди болеют иногда. Я тоже переживаю, но думаю, что обойдется. Первый раз такое случилось за жизнь», — сказала артистка.

Она также добавила, что не хочет беспокоить больного, и попросила передать от нее пожелания скорейшего выздоровления. Другие подробности о состоянии актера Васильева не раскрыла.

Напомним, 62-летний актер Федор Добронравов отменил все спектакли до января 2025 года. Сообщалось, что в конце февраля он обратился в больницу с жалобами на боль в шее и позвоночнике. Ему провели экстренную операцию на спине и назначили длительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

Ранее водитель на Mercedes проломил череп известному актеру.