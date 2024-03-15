ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании шоумена Гарика Харламова по доставке еды «Здрасьте, приехали!». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Харламов создал компанию по доставке питания и напитков в мае 2022 года. Руководителем фирмы стала сводная сестра артиста, 24-летняя Алина Малания.

Компания не подала налоговую декларацию за 2023 год, после чего ФНС приняла решение заблокировать счета. Компанию могут ликвидировать.

Сам шоумен не комментировал проблемы с налогами.

В феврале были заблокированы счета компании блогерши Анастасии Ивлеевой, занимающейся продажей чипсов.

Накануне Харламов назвал свой лимит на количество браков.

«Сам не понимаю, сколько надо. Третья последняя уже, думаю, будет, все», — сказал он.

Ранее Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю.