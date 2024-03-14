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Сергей Соседов назвал лучших молодых певцов России: «Поют какую-то ерунду»

Критик Соседов назвал Полину Гагарину и Диму Билана лучшими певцами России

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru назвал Диму Билана и Полину Гагарину лучшими исполнителями России.

«На мой взгляд, среди молодых артистов нет никого, кто бы заслуживал звания лучшего исполнителя или исполнительницы. Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор», — пояснил Соседов.

Критик также отметил, что лучшими певицами страны никак нельзя назвать Ольгу Бузову и Люсю Чеботину, которых упомянули журналисты в беседе с Соседовым. Рассуждая о более возрастных артистах, член жюри шоу «Суперстар» выделил Григория Лепса и Ларису Долину, которую он назвал одной из лучших певиц отечественной эстрады.

10 марта сообщалось, что Полина Гагарина впервые за пять лет выступила с большим концертом. Мероприятие прошло в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. После этого артистка заявила, что хочет взять творческую паузу и отдохнуть от гастролей.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев может вернуться на телевидение после длительного перерыва.

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